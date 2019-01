© RIPRODUZIONE RISERVATA

Compleanno speciale per Gianluca Toscano. L'attaccante dell'Eretum Monterotondo ha festeggiato i trentacinque anni con quattro reti rifilate al Cynthia (5-3 il finale) nella prima di ritorno del girone A di Eccellenza. Per il “Re del Gol” (da tempo ha superato quota 300) i festeggiamenti sono proseguiti a fine gara con la squadra e poi con i familiari con la tradizionale torta. Anche perchè la punta gialloblù ha firmato la prima quaderna della stagione del girone e anche del nuovo anno. Per lui è stato il terzo poker in carriera.«Meglio di cosi non poteva iniziare il 2019 – ha detto la punta gialloblù - E se sto attraversando un buon momento lo devo, oltre che alla squadra e al tecnico, in particolare alla mia compagna Francesca, che da poco mi ha reso padre di Ludovica, la mia gioia più grande. Sono loro due che mi trasmettono una grande serenità e mi danno la forza per giocare sempre con grande entusiasmo. Anzi credo che giocherò ancora per molto tempo».Il poker lo ha caricato anche anche in vista del prossimo impegno, che non sarà di poco conto. «La quaterna è un buon viatico in vista del derby, che giocheremo sabato prossimo contro il Real», sottolinea Toscano, che nella classifica dei cannonieri è salito a quota 14 gol, a due sole lunghezze da Cali del Montespaccato.