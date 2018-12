© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sarà ancora Schenardi sulla panchina del Flaminia Civita Castellana, alla ripresa del campionato. La società ha infatti confermata la fiduca al tecnico, nonostante i risultati non proprio brillanti di questa prima metà di stagione. «L’ambiente è sereno – spiega il presidente Bravini – sono convinto che con il recupero dei ragazzi infortunati torneremo ad essere una squadra competitiva. Non è mancato il gioco, nonostante le sconfitte e questo ci fa ben sperare per il futuro. Il tecnico Marco Schenardi ha la nostra piena e incondizionata fiducia. Tutti insieme sapremo reagire nella giusta maniera e recuperare posizioni in classifica».La squadra si sta allenando in questi giorni con una doppia seduta sul campo di Rignano, mentre domenica alle 10.30 è in programma un test amichevole a Monterotondo contro l’Eretum, squadra di Eccellenza allenata dall’ex rossoblù Claudio Solimina. Lo spostamento degli allenamenti (ai quali ha assistito anche il patron Ciarrocchi) è stato deciso dalla società per preservare il fondo e il manto erboso del Madami, che in questi giorni è stato risistemato.