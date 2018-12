Dopo il ko di misura in casa del Lanusei, il Trastevere è pronto a tornare in campo. Dopodomani, al Trastevere Stadium arriva la Flaminia, già incontrata in Coppa Italia ad inizio stagione e nel triangolare di Amatrice. Il vice presidente amaranto, Bruno D’Alessio, chiede alla squadra un regalo di compleanno. «Sarebbe bello poter festeggiare insieme alla squadra - spiega D’Alessio - Una vittoria servirebbe a farci dimenticare in fretta la sconfitta con il Lanusei, che in un campionato come questo ci può stareo». La vittoria sul campo, ma anche quella fuori da campo. Ecco dove il Trastevere vuole distinguersi. «Domenica sarà un’occasione sotto le feste per dimostrare sportività anche con i nostri avversari. Faremo un bel terzo tempo insieme al Flaminia qualunque sarà il risultato finale». © RIPRODUZIONE RISERVATA