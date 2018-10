Ultimo aggiornamento: 15:06

Il Morolo di mister Mirko Granieri dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime due gare dopo ben quattro successi consecutivi, vuole tornare ad assaporare il gusto della vittoria. Domani mattina alle ore 11 al Nando Marocco di Morolo, i biancorossi riceveranno la visita del Grifone Gialloverde che attualmente è relegato nelle parti basse della classifica.. I ciociari invece sono al secondo posto dopo sette giornate con 13 punti all'attivo come la Cavese e sono a quattro lunghezze dalla capolista Sora. I ciociari sono apparsi in buona condizione fisica e cercano i tre punti. Nelle file del Morolo saranno sicuri protagonisti i centrocampisti Manuel Flore, 30 anni oggi, auguri dal Messaggero, e Marco Castellano.«Domenica sul campo della Boreale abbiamo conquistato un punto, ma è stato un pareggio beffardo, abbiamo dominato la gara soprattutto nel primo tempo ed avremmo meritato ampiamente la vittoria- ha spiegato Manuel Flore- ora abbiamo quresta gara che a mio parere è piu' importante di quella con il Sora. E' vero che in palio ci sono sempre i tre punti, ma per noi può essere un crocevia. In caso di successo infatti resteremmo secondi, una cosa fantastica per una squadra che deve salvarsi. Compio 30 anni oggi, domani vorrei festeggiare la vittoria con i compagni magari realizzando la mia prima rete in maglia biancorossa».«Il Grifone verrà a Morolo affamato di punti- ha aggiunto Flore- ma noi dobbiamo assolutamente conquistare i tre punti. Mi aspetto uno stadio pieno per avere un intero paese al nostro fianco. Siamo un buon gruppo, ma non dobbiamo sottovalutare nessuno giocando con la massima attenzione».«Domani sarebbe importantissimo ritornare alla vittoria perché a stare lassù ci abbiamo preso gusto e vogliamo rimanerci- ha aggiunto invece Marco Castellano- Non dobbiamo sottovalutare il Grifone perché nonostante la classifica, la squadra romana, ha ottime qualità e noi dovremmo limitarle il più possibile cercando di fare il gioco nostro e, a differenza di domenica essere piu concreti sotto port. Siamo veramente un bel gruppo e ogni giorno miglioriamo sempre di più. Vgliamo dare il massimo e vedere fino a dove possiamo arrivare perq uesto la gara di domani è fondamentale».