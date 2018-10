© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Monterosi aggancia l’alta quota. Il successo in casa sul Ladispoli per 2-1 ha posizionato la formazione di Mariotti al terzo posto compagnia dell’Artena. Ad un “tiro di schioppo” ci sono squadre del calibro di Lanusei, Avellino e Trastevere. «Siamo una squadra che gioca solo nel primo tempo - ha detto il presidente Luciano Capponi – c’è da migliorare nella tenuta e nel gioco. Non è responsabilità del tecnico. C’è qualche giocatore che mi sembra annoiato. Parlerò con loro per trovare una soluzione e capire le esigenze. Mi sono piaciuti Frasca e Mastrantonio».Il primo gol della gara è stato di De Fato che dal limite ha lasciato partire un rasoterra che si infila all’angolino alla sinistra di Frasca. La risposta del Monterosi arriva al 12’ su calcio di rigore calciato da Nohman che non sbaglia. Quarta rete stagionale per il bomber. Al 39’ il Monterosi trova il gol del vantaggio: sul tiro cross di Rasi Salvato esce coi pugni. La palla viene rigirata dalla squadra di Mariotti e Mastrantonio trova dal limite un euro gol. Nella ripresa biancorossi in dieci per il rosso diretto a Nohman per qualche parola di troppo al direttore di gara.