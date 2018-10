© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutta la Promozione tornerà in campo domani con le gare l'andata dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia.L’orario d’inizio è quello delle 15.30. Uno degli incontri più interessanti è Guidonia - Riano che si sono incontrare già alla secondo giornata in campionato. Hanno vinto sul campo di Montecelio i rianesi 1-0 con gol di Gatta. «La voglia di una rivincita c'è sicuramente», – ha detto il tecnico Antonietti. «Anche se in questo periodo le cose non vanno come sono state programmate. La squadra è giovane e può solo che migliorare, manca forse la cattiveria calcistica, ma la fiducia c’è tutta».Il programma:Cerveteri - Pian Due Torri; Duepigrecoroma – Aranova; Tolfa - Santa Marinella; Canale Monterano - CSL Soccer; Compagnia Portuale - Monti Cimini; Corneto Tarquinia – Bomarzo; Vigor Acquapendente – Montefiascone; Doc Gallese – Maglianese; Cantalice - Spes Poggio Fidoni; Licenza - Salto Cicolano; Palestrina - Vis Subiaco (si gioca a porte chiuse); Accademia Calcio Roma - Fiano Romano; Passo Corese - Sant'Angelo Romano; Vicovaro – Giardinetti; Tivoli – Zagarolo;Vis Sezze - Lupa Frascati; Santa Maria delle Mole - Dil. Falasche; Luiss – Palocco; La Rustica – Fiumicino; Atletico Morena - Fonte Meravigliosa; Virtus Olympia - Atletico Lariano; Torrenova - R. Morandi; Ostiantica - De Rossi; Casalvieri – Alatri; Suio – Cassino; Ferentino – Roccasecca; Città di Paliano – San Giovanni Campano; Aurora Vodice Sabaudia – Formia; Gaeta - Calcio Vodice; Pontinia – Terracina; Hermada - Monte San Biagio.Le gare di ritorno sono in programma mercoledì 17 ottobre con inizio sempre alle ore 15.30