Lo scontro tra laziali e sarde nell'anticipo della seconda giornata del girone G si è concluso in parità.Tre erano gli anticipi in programma. Il Monterosi ha superato in rimonta il Budoni per 2-1 dopo ave fatto arrabbiare il tecnico Marco Mariotti, che tra i due tempi ha passato brusca e strigli ai suoi, che hanno immediatamente reagito. Gli ospiti sono andati in vantaggio con Farris nel primo tempo; poi la rimonta dei padroni di casa, con Alonzi al primo minuto e Nohman a metà tempo. Monterosi che viaggia dopo due turni a punteggio pieno.Anche il Latte Dolce Sassari sul proprio campo ha vinto in rimonta contro la Lupa Roma. La squadra allenata da Marco Amelia è andata in vantaggio con Scibilia nella prima parte ed ha retto l'urto degli avversari fino a pochi minuti dalla fine. La formazione locale è andata infatti a segno negli ultimi dieci minuti della partita con Palmas ( 85°) e Carboni (94°). Secondo pari consecutivo del Latina che ha pareggiato ( 0-0) nella gara in trasferta contro il Lanusei. Poche le omozioni in questa gara.