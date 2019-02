Nuovo disco rosso esterno per l'SFF Atletico nel confronto con l'Avellino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prosegue il trend negativo dell’SFF Atletico che inanella un’altra sconfitta esterna. Questa volta in quel dell’Avellino Calcio con una battuta d’arresto di misura (1-0) e al termine di un match in cui la tifoseria rossoblù attendeva un riscatto dai tirrenici con in panchina il nuovo mister Perluigi Vigna. Da sottolineare che i campani avrebbero potuto arrotondare il risultato finale se il portiere Galantini dell’Atletico non avesse neutralizzato un calcio di rigore battuto da De Vena, al 35’ della ripresa. La squadra del presidente Davide Ciaccia alla fine del confronto ha lamentato le assenze di giocatori di peso come l’esperto Sevieri nella zona nevralgica, del “panzer” Esposito dietro e in prima linea del baby D’Andrea.IL MISTER VIGNA: «MERITAVAMO IL PAREGGIO»«Abbiamo regalato un tempo all’Avellino e per tale motivo abbiamo pagato – è il commento dell’allenatore Vigna al termine del confronto -. Purtroppo sono stati commessi alcuni errori di troppo in diverse fase nel palleggio. Alla vigilia sapevamo della loro partenza sprint e abbiamo tenuto bene una volta finita la sfuriata. Peccato perché la squadra ha disputato un buon secondo tempo nel corso del quale abbiamo fatto una grande gara e per la prova di carattere avremmo certamente meritato il pareggio. Sono profondamente dispiaciuto dell’atteggiamento della dirigenza dell’Avellino e dell’accoglienza avuta. Sono amico del ds Musa e mai mi sarei aspettato una accoglienza simile. Parapiglia finale? Credo siano state cose dell’andata, dove io non c’ero e neanche mister Bucaro. Sono cose che si trascinavano da mesi».FORMAZIONIAvellino (4-4-2): Viscovo, Betti, Morero, Dondoni, Parisi, Tribuzzi (49’ st Dionisi), Matute (39’ st Buono), Di Paolantonio, Da Dalt (39’ st Ciotola), De Vena, Sforzini (23’ st Gerbaudo). A disp.: Lagomarsini, Mentana, Carbonelli, Omohonria, Pepe. All. Bucaro.SFF Atletico (3-4-3): Galantini, Di Emma (1’ st Pompei), Campanella, Gagliardini, Cotani (24’ st Rizzi), Ortenzi, Santarelli, Monti (1’ st Colacicchi), Nanni, Tornatore (40’ st Formilli), Tortolano (25’ st Neri).A disp. Macci, Papaserio, Donnarumma, Karas. All. Vigna.Arbitro: Bertini di Lucca. (Matera e Cleopazzo di Lecce).Reti: all’8’ pt De Vena.Note: espulsi al 34’ st Nanni per proteste e 44’ Sforzini. Ammoniti: Matute, Pompei, Tortolano. Angoli 9-2 per l’Avellino.