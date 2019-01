Nuovo Borgo San Martino, Lupi: «Pronti per dare del nostro meglio»

Il ko della partita di domenica è acqua passata, adesso è il momento di guardare avanti. È il leitmotiv del Nuovo Borgo San Martino che volta pagina dopo il recente tonfo in trasferta contro il Colle Oppio, e deve affrontare il Palidoro in un derby che promette scintille. I giallo neri dopo il ko di domenica hanno un solo obiettivo, quello di vincere e riprendere il cammino verso la zona salvezza. «Sono convinto che questa squadra saprà concedere una reazione importante nel prossimo impegno, del resto anche a Roma abbiamo creato, ma ci è mancato il goal - ha detto Lupi - Contro il Palidoro, squadra di spessore, dobbiamo dare del nostro meglio. Loro sono molto bravi, ben organizzati, noi dobbiamo il prima possibile conquistare la salvezza senza affannarci in extremis. Siamo pariti bene con il 2019, quella di domenica è una sconfitta che può starci».

Ultimo aggiornamento: 18:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA