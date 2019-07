Nuovo acquisto per il Pontinia: ecco Mallozzi

Pontinia, c'è chi va e c'è chi viene. Dopo l'annuncio della separazione con Federico Costanzi il club amaranto ha annunciato il primo super colpo in entrata: Fabio Mallozzi. Il navigatissimo bomber ex Monte San Biagio sarà la nuova punta di riferimento per la squadra di Cencia, un profilo di grande esperienza e dai gol senza dubbio assicurati. Queste le prime parole di Mallozzi: "Sicuramente mi ha spinto a Pontinia la straordinaria voglia del direttore Zomparelli nel volermi qui. Da ben quattro anni cercava di convincermi e nonostante abbia preferito altro nelle recenti stagioni non mi ha mai portato nessun tipo di rancore, a differenza invece di qualcun'altro che ad un mio "rifiuto", se così si può definire, mi ha poi screditato... A livello personale mi aspetto una grande annata perché per me sarà una nuova sfida, una nuova maglia da cucirmi addosso ed un nuovo stadio da conquistare. Gli obiettivi saranno sicuramente di mantenere la categoria appena raggiunta e di ben figurare, magari levandoci le nostre soddisfazioni".

