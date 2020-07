Serie A-calciatori niente accordo sui nuovi orari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mezzora d’anticipo. La Lega di serie A e i calciatori per tutta la giornata di ieri hanno lavorato ad un cambio degli orari: 16,45; 19 e 21,15. Un sì definitivo ancora non c’è e non è detto che si trovi. Si continuerà a lavorare per trovare una soluzione condivisa. Possibile arrivi a partire dal prossimo week-end. Da un lato ci sono i calciatori, guidati dal nuovo presidente pro-tempore Umberto Calcagno, che non vogliono scendere in campo prima delle 17. Troppo caldo. Una vera e propria apertura in questo senso non c’è mai stata anche se le posizioni sono decisamente più morbide di prima. Dall’altro le tv che hanno bisogno di 2 ore 2 15 minuti di distanza tra una gara e l’altra. Questione di programmazione e di fidelizzazione del cliente. Troppo tardi alle 21,45. Sia per chi la guarda sia per gli stessi giocatori. Qualcuno è dovuto rimanere fino a notte fonda allo stadio per via dell’antidoping. Ecco i motivi da cui è nata l’esigenza di ricalibrare le finestre della programmazione. I posticipi si vorrebbero anticipare alle 21,15. Meglio ancora alle 21. Ma poi ci sarebbe un ulteriore quarto d’ora da rosicchiare alle gare prima.Oggi alle 17,15 andrà in scena il derby di Torino. In conferenza stampa il tecnico dei bianconeri, Sarri ha fatto anche polemica: «penalizzante giocare a quest’ora». Figuriamoci se fosse stato spostato alle 16,45. Oltre al derby di oggi, ci sono altre 5 gare nella fascia pomerigiana. Domani Inter-Bologna. Sabato 11 Lazio-Sassuolo e Domenica 12 Genoa-Spal. Il 18 Verona Atalanta e il 19 Parma-Sampdoria. Impossibile anche riprogrammarle tutte nella seconda fascia oraria. Questione di equilibri tra Sky e Dazn che si sono sparite le gare.Oltre agli orari resta anche aperto il dibattito sul ritorno degli spettatori allo stadio. L’apertura è arrivata nei giorni scorsi da più parti. Possibilista anche il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora: «Vedremo che cosa si potrà fare. Dovremo aspettare ancora metà del mese di luglio per capire l’andamento della curva epidemiologica». Resta da capire come e in che percentuale. «Pensiamo oggi ad un 25%. Il problema è la gestione dei flussi. Saremo pronti a governare questo processo nel momento in cui lo stesso Cts ci darà la possibilità di far accedere i tifosi negli stadi» ha sottolineato nei giorni scorsi il numero uno della Figc, Gravina.