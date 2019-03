© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Team Nuova Florida fa un altro passo verso il sogno delle semifinali della fase nazionale di Coppa Italia. Nel match d’andata di ieri sul campo del Tre Pini Matese, i ragazzi di mister Andrea Bussone hanno vinto 1-0 grazie ad un altro guizzo decisivo di Rossi. «E’ stata una partita dura e credo che la vittoria di misura della nostra squadra sia giusta per quello che si è visto sul campo, anche se in un’occasione siamo andati molto vicini al raddoppio – dice il tecnico ardeatino - Comunque la qualificazione rimane in bilico e al ritorno noi non avrei Tisei e Citro, mentre loro recupereranno due giocatori importanti. Esattamente come accaduto con la Nuorese, le percentuali sono ancora 50 e 50: speriamo che per la sfida di mercoledì prossimo ci sia una bella cornice di pubblico».Che il Team Nuova Florida tenga tanto a questa competizione lo dimostra la richiesta di anticipare a sabato la sfida di campionato con lo Sporting Genzano. «Ovviamente vogliamo fare il massimo in Coppa anche se l’eventuale approdo in semifinale potrebbe non bastare per il salto in serie D, come ipotizzato da alcuni addetti ai lavori – rimarca Bussone – La priorità, come ho sempre ribadito, rimane il campionato anche se al momento potremmo essere potenzialmente a tre punti dalla Valle del Tevere (che appaia gli ardeatini in vetta al girone, ma ha giocato una partita in meno, ndr)».E allora la testa è già proiettata allo Sporting Genzano per un match da preparare con uno o due allenamenti al massimo. «Una partita pericolosa visto che gli avversari giocheranno senza grandi pressioni di risultato, come ha fatto ad esempio il Campus Eur contro la Valle del Tevere. Lo Sporting è reduce dal successo sull’Eretum nell’ultimo turno e ha giocatori di qualità ed esperienza oltre ad un allenatore come Salerno che ha saputo dare un’ottima organizzazione di gioco. Bisognerà scendere in campo con la concentrazione giusta per non sbagliare».