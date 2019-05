© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Team Nuova Florida ha compiuto uno storico salto in serie D. La squadra che rappresenta un quartiere popoloso di Ardea (che come città approda per la prima volta nella quarta serie) ha battuto 5-3 l’Astrea e ha approfittato del mezzo passo falso della Valle del Tevere sul campo del Ronciglione per volare a +4 con un solo turno da giocare.«Una gioia indescrivibile, ma abbiamo lavorato tanto per questo obiettivo e già l’anno scorso lo meritavamo, vista la storia della penalizzazione – dice il presidente Franco Marcucci, al timone del club da tre anni – In queste tre stagioni abbiamo vinto due campionati (uno di Promozione) e una Coppa Italia regionale di Eccellenza, direi che non ci possiamo lamentare. Siamo partiti con grandi ambizioni e l’unico rammarico rimane quello della semifinale di Coppa Italia nazionale di Eccellenza, ma questa gioia lo cancella alla grande. Non ci aspettavamo il pareggio della Valle del Tevere, pensavamo di dover sudare fino all’ultima giornata e quindi ora siamo doppiamente felici».Ora la splendida favola della serie D. «Gioco sempre per vincere, ma dobbiamo anche renderci conto della realtà in cui ci ritroveremo e in cui rappresenteremo un quartiere di 18mila anime. Probabilmente dovremo “assestarci” nella nuova categoria prima di pensare a qualcosa di ancor più grande. Bussone? E’ sempre confermato, diverrà vecchio qui con noi…». Felicissimo anche il direttore generale Danilo Pizi.«Un’emozione forte che difficilmente dimenticheremo. Quando ho capito che era fatta? Solo oggi al fischio finale di Ronciglione-Valle del Tevere e con la nostra partita che era sul 5-3 a nostro favore. Festeggiamenti? Avevamo preparato solo una maglia celebrativa da sfruttare oggi o domenica prossima, per fortuna l’abbiamo potuta sfoggiare alla fine di questa partita e ha riportato le scritte “Double” (con la D maiuscola) e “Siamo la leggenda di Nuova Florida”. E’ stata una vittoria frutto di programmazione e compattezza, senza andare a cercare situazioni eclatanti. Siamo riusciti a centrare obiettivi fortemente ambiti anche da altri, magari anche nei territori limitrofi… La D? Non credo ci sarà bisogno di rivoluzioni, anche se ovviamente l’organico sarà rimodellato per la nuova categoria. Obiettivi? Quando arrivò il presidente Marcucci, l’idea che sfoggiammo fu quella di portare questo club tra i professionisti… Ora godiamoci la festa, poi con gli anni proveremo anche a fare questa impresa».