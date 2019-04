© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coppa Italia di Eccellenza; la Nuova Florida stoppata in casa dal Casarano nella semifinale d’andata.I pugliesi hanno vinto per 1-0. La rete è stata segnata ala sforl 33' del primo tempo da Di Rito che si è presentato davanti al portiere biancorosso Giordani e firmato il gol partita.Nella ripresa la Nuova Florida ha gettato anima e corpo nella partita per tentare il pareggio, ma è stato fermato dalla sfortuna e dal portiere.La formazione di Bussone è andata vicino al pari al 36' della ripresa quanto, sullo spunto di Piro, Vicedomini ha toccato la sfera con un braccio. Rigore. Dal dischetto Rossi si è fatto parare il tiro dal portiere avversario. L’arrembaggio finale ha prodotto seri pericoli alla squadra ospite: il portiere Iuliano ha sventato tre grosse occasioni con grande bravura.Non si molla in casa della Nuova Florida. «E’ una squadra che si può ancora superare – ha detto il diggi Pizi – siamo fiduciosi per la gara di ritorno dopo quanto visto. Il Casarano è un buon complesso, ma si può superare».Il ritorno è in programma al “Capozza” mercoledì prossimo.