Un big match tira l’altro. Dopo aver superato l’Eretum Monterotondo nel recupero di mercoledì, il Team Nuova Florida è già proiettato ad una nuova supersfida. Domenica, infatti, i ragazzi di mister Bussone saranno di scena a Casal del Marmo per sfidare l’Astrea, attuale capolista del girone A con un punto in più proprio sugli ardeatini (che però hanno giocato una partita in meno).«Una partita complicata, conosco tanti giocatori dell’Astrea e so che hanno una squadra di spessore – dice l’esterno offensivo classe 1989 Daniele Piro, memore delle sfide in serie D ai tempi dell’Ostiamare – Un pareggio sarebbe sicuramente un risultato positivo, ma non firmerei prima della partita. Noi abbiamo giocato un match duro in settimana e in generale ormai da un mese stiamo giocando ogni tre giorni, quindi potremmo risentirne dal punto di vista della brillantezza delle gambe. Ma abbiamo il morale altissimo dopo la vittoria di mercoledì e speriamo che possa essere un’altra gara propizia per noi». In ogni caso non sarà una sfida decisiva secondo Piro. «C’è ancora tantissimo da giocare e ci sono tante squadre in lotta per la vittoria» osserva l’ex giocatore di Monterosi e Ostiamare che a settembre ha deciso di tornare a giocare in Eccellenza dopo l’ultima esperienza (vincente) proprio coi biancoviola e dopo quelle ancora precedenti con la Tor Tre Teste.«Il livello era sicuramente più alto qualche anno fa, ma ho trovato dei giovani molto validi, probabilmente ancor più che in serie D. Comunque il mio obiettivo è di tornare nella quarta serie con questa società che sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per poterci stare». Piro, che ha realizzato già cinque gol in campionato e due in Coppa Italia, è soddisfatto della sua prima parte di stagione al Team Nuova Florida: «Sono contento della scelta fatta in estate: ho trovato un bel gruppo, uno staff tecnico preparato e un club ambizioso e anche per questo ho deciso di rifiutare tutte le possibili offerte che potevo avere a dicembre».