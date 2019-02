© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Team Nuova Florida ha ipotecato il passaggio al secondo turno della fase nazionale di Coppa Italia. I biancorossi hanno vinto il match d’andata del primo turno in trasferta contro la Nuorese per 1-0. Il ritorno è in programma il 6 marzo ad Ardea. «Potevamo anche chiuderlo bene questo match, ma non ci siamo riusciti – ha detto diggi Danilo Pizi- la squadra ha giocato con molta attenzione, determinazione, ma non è riuscita a raddoppiare solo per sfortuna. Non non bisogna abbassare la guardia nella gara di ritorno poiche occorre sempre fare i conti con le insidie. Ora concentriamoci per l’impegno di domenica contro il Casal Barriera in trasferta ».La Nuova Florida è passata in vantaggio al 21’ del primo tempo: Massella che con una finezza di tacco libera al tiro Piro, che batte Ruggiu con un rasoterra. Nel finale di primo tempo sfiorato il raddoppio da parte della squadra di Bussone: un tiro Piro viene parato dal portiere avversario e lo stesso giocatore viene fermato poco dopo con un uscita spericolata sempre del portiere. Nella ripresa la formazione laziale ha sfiorato di nuovo il gol in tre occasioni. Gli attacchi della squadra di casa sono stati quasi tutti stoppati sul nascere dal centro campo e la difesa.