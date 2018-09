© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Team Nuova Florida ha messo una seria ipoteca sul passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di mister Bussone ha calato un pokerissimo sul campo dell’Ottavia: la parte del leone l’ha fatta il giovane esterno offensivo Marco Giordani, alla prima da titolare in questa stagione: il classe 1997 ha realizzato una splendida (e indimenticabile) tripletta che ha annichilito la formazione romana.«E’ stata una giornata perfetta. Era il mio esordio, spero di aver messo in difficoltà il mister per domenica prossima – sorride Giordani – Abbiamo giocato un’ottima gara su un campo difficile, andando subito sul doppio vantaggio e poi dilagando nella ripresa. Una dedica per la tripletta? Ai miei compagni e a questa società».Sono giorni d’oro per la formazione biancorossa, reduce dal pesantissimo successo nel derby con l’Unipomezia. «Una partita sentitissima, sicuramente avevamo ancora addosso l’entusiasmo di quella vittoria – conferma Giordani – Comunque questo è un gruppo nuovo che si sta conoscendo gradualmente e credo che presto arriveremo al massimo delle nostre potenzialità. Obiettivi? La squadra c’è e proveremo a giocarci fino alla fine le nostre carte in campionato».