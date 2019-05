© RIPRODUZIONE RISERVATA

Impresa storica per il Team Nuova Florida che ha staccato il pass per la serie D in solo due anni di Eccellenza. L’anno scorso era andata male agli ardeatini che avevano perso il treno dei play off all’ultima giornata, ma in questa stagione la squadra di Andrea Bussone ha stravinto alla grande il girone A con un cammino impressionante nella seconda fase del campionato. Infatti con un turno di anticipo i biancorossi hanno festeggiato il grande traguardo al “Mazzucchi” vincendo 5-3 sull’Astrea e approfittando del pareggio della Valle del Tevere a Ronciglione, per andare a + 4 proprio sui sabini e laurearsi campioni.I grandi meriti del successo vanno attribuiti al tecnico Andrea Bussone, che ha portato la Nuova Flordia in quattro anni dalla Promozione alla D: «I complimenti in primo luogo vanno ai ragazzi che hanno creduto alla Serie D fin dal primo di giorno di preparazione. Quello era il nostro obiettivo. Il match della svolta è stato lo scontro diretto a febbraio contro il Valle del Tevere, terminato 1-1, in casa dei sabini. Da lì abbiamo preso fiducia nei nostri mezzi, perché in quel momento i nostri avversari erano in gran forma. Alla lunga sono venuti fuori i nostri valori e anche la fortuna è girata dalla nostra parte, con la Valle che aveva iniziato a commettere qualche passo falso di troppo. Noi siamo stati bravi a crederci e a non mollare. Abbiamo compiuto un percorso incredibile».La vittoria del campionato si va aggiungere a quella della Coppa Italia regionale contro il Cynthia nello scorso febbraio: «Il double di campionato e coppa regionale è un risultato unico che rimarrà nella storia di tutti i ragazzi e tutti coloro che hanno contribuito a questa impresa – commenta Bussone - Peccato essere usciti a un passo dalla finale dalla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti. Ma in quel momento non ci siamo scoraggiati e abbiamo raddoppiato le nostre forze portando questa società per la prima volta in serie D».Andrea Bussone ci era andato vicino al salto in serie D anche nella passata stagione, ma in quell’occasione la cattiva sorte aveva punito gli ardeatini all’ultima giornata con il Morolo: «A posteriori dico che è meglio che sia andata così. Quest’anno eravamo ancora più agguerriti e determinati, abbiamo raggiunto un doppio traguardo vincendo coppa e campionato, un’impresa che mancava da più di dieci anni a una squadra laziale. Solamente il Pomezia era riuscita ad ottenere la doppietta nel 2008. Possiamo dire che abbiamo fatto la storia».La prossima stagione sarà dunque quella prima volta in D per la Nuova Florida e secondo Bussone ci sarà possibilità di stupire ancora: «C’è voglia di fare bene anche in Serie D. Anche l’anno scorso saremmo stati pronti ad affrontare questo campionato, figuriamoci ora. Al termine dell’ultima giornata inizieremo a progettare bene la nuova stagione, ma ci sono tutti i presupposti per ben figurare nel campionato interregionale. Con la società c’è massima intesa, sono qui da quattro anni e abbiamo raggiunto grandi risultati. La società ha le idee chiare e saprà sicuramente operare al meglio».