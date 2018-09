Va alla Nuova Florida il derby del litorale romano. Il Team di Andrea Bussone frena le ambizioni dell'Unipomezia grazie al solito Piro, grande protagonista di questo avvio di stagione dei biancorossi e attaccante esterno in grado di fare la differenza in Eccellenza. E' suo, infatti, il cross che determina l'autorete di Casciotti, episodio che spezza l'equilibrio che è regnato per tutti i novanta minuti del derby, giocato per la prima volta in Eccellenza nella storia di questi due club.

Per l'Unipomezia, la conclusione della gara è stata particolarmente tesa, con il presidente Valle che ha imposto il silenzio stampa ai suo giocatori, che sono stati contestati dai tifosi al seguito sul campo di Torvaianica e con i quali c'è stato un confronto direttamente sul campo al fischio finale. © RIPRODUZIONE RISERVATA