C'è la Nuova Florida nel girone A di Eccellenza al primo posto. Nelle prime otto partite di campionato ha collezionato cinque vittorie, due pareggi e una sconfitta. !7 i gol segnati 8 quelli subiti.«È stato un inizio di stagione difficile nelle prime due giornate con due pareggi, di cui uno subito nei minuti di recupero - ha fatto notare il tecnico Bussone -: nella terza giornata in casa del Real Monterotondo abbiamo avuto un rigore contro e perdere probabilmente avrebbe messo a rischio il lavoro fatto in estate. Invece i ragazzi proprio da li sono ripartiti rispondendo in maniera concreta. Nel calcio a volte degli episodi cambiano stagioni intere. Ora che siamo in vetta alla classifica arriva la parte più difficile, tutti vorranno fermarci e pertanto dobbiano restare mili e concentrati poichè si rischia di bruciare il lavoro fatto».La ricetta: «Questo è un gruppo che ai leader storici ha aggiunto giocatori di personalità provenienti da altri clubs che hanno il culto dell'allenamento - ha dettto ancora Bussone - under compresi e ciò permette allo staff di avere nei ragazzi stessi un grande aiuto nel lavoro settimanale. Sarà comunque un campionato aperto fino a fine stagione, livellato verso l'alto».