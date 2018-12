Nuova Florida ad un passo dalla vetta. 2-1 con l'Eretum e secondo posto in campionato

Si conclude il big match di questa giornata di recuperi del campionato di Eccellenza con il Team Nuova Florida che si impone contro l’Eretum Monterotondo e si piazza al secondo posto in classifica ad una sola lunghezza dalla capolista Astrea. Gli ardeatini riescono a spuntarla di misura, con il risultato di 2-1, grazie alle reti arrivate una per tempo di Nisei su calcio di rigore a sbloccare il match, e Rossi. Poi il match si è stabilizzato e ad esultare è la bamda biancorossa che, nel prossimo turno, sarà impegnata proprio contro l'undici di Mastrodonato per la super sfida di Natale. In caso di vittoria i biancorossi balzerebbero al comando della classifica generale del girone A.

