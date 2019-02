© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Nuova Florida punta ad entrare nella storia del calcio regionale dopo quattordici anni dalla sua fondazione.«In questo periodo – ha fatto notare il diggi Danilo Pizi - abbiamo vinto anche tre campionati. Ora puntiamo a mettere in bacheca anche la Coppa Italia». Il pass può arrivare scrivendo il proprio nome sull’edizione 2019. La finale è in programma al campo della Tre Fontane domani alle 14.30 e l’avversario è il Cynthia, formazione che milita nello stesso girone. «Si affrontano due squadre che provano sempre a imporre sempre il proprio gioco – dice il tecnico Bussone - e per questo motivo sarà sicuramente una bella gara. Non siamo favoriti; anche perché basta vedere chi, ha eliminato in Coppa la squadra di Genzano per capire il suo valore. Che puntiamo a vincere questo è chiaro».L’attesa è alta dalle parti di Ardea. «Da parte nostra siamo molto carichi dopo il successo nel derby contro l’Unipomezia – ha detto ancora Andrea Bussone - che ci ha rilanciato anche in campionato. Attenzione però è una gara secca pertanto basta un episodio per cambiare tutto, pertanto occorre la massima concentrazione fino al termine». Quanto alla formazione iniziale Bussone gioca a nascondino: «Ho varie soluzione da applicare, potrei far giocare la squadra con il modulo 4-3-3 o in alternativa con il 4-2-3-1. Vedremo».Assente nelle fila dei biancorossi il centrocampista Citro. La maglia potrebbe terminare sulle spalle di Di Bari.La probabile formazione: A. Giordani, Cerri, De Marchis, Tamburlani, Scardola, Di Bari, Piro, Palloca, Rossi, Tisei, Massella. All. Bussone