Il Team Nuova Florida è in corsa per due obiettivi. Uno è quello di scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della Coppa Italia 2019 di Eccellenza; l’altro è quello di ottenre la promozione diretta in serie D. In campionato, la squadra biancorossa è a soli tre punti dalla Valle del Tevere, mentre tra la formazione di Andrea Bussone e il trofeo c’è invece rimasto solo il Cynthia, dopo l'eliminazione (con un secco 2-0 in traferta) la regina delle ultime due edizioni, ovvero l’'Unipomezia.«E’ stata una bella prestazione e, pertanto, la qualificazione è più che meritata», commenta il diesse Pizzi. «Già nella gara di andata, sia pure chiusa sullo 0-0, si era visto che eravamo superiori. Debbo fare i complimenti ai ragazzi e al tecnico Bussone per il risultato raggiunto, che per la nostra società è storico».Niente riposo per la squadra dopo la semifinale di Coppa. I giocatori si sono infatti ritrovati al campo Mazzucchi, dove si respirava aria di grande soddisfazione, per preparare la sfida contro il Real Monterotondo in programma sul terreno di casa domenica prossima. «Al Cynthia penseremo al momento opportuno», ha detto ancora il diesse biancorosso. «Ora ci concentriamo sulla sfida contro gli erentini, una vero big-match, difficile da vincere ma chiaramente non impossibile». Nelle fila del Nuova Florida non ci sarà Pallocca, squalificato.