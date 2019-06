© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Mistral ad A.S.D. Gaeta 2010. E’ il nuovo cambio di denominazione della società neopromossa in Eccellenza. Questa mattina in un noto bar del centro è stato svelato il nome della squadra che quest’anno farà il debutto nel massimo torneo regionale. «Siamo fieri e onorati di riportare in alto il nome di Gaeta», commenta il presidente Paolo Ciccariello. Ma l’altra grande novità è rappresentata dalle dimissioni, per motivi strettamente lavorativi, proprio del patron biancorosso e dal ridimensionamento della famiglia Ciccariello (titolare della casa vinicola), che ha chiesto a gran voce anche un sostegno economico e l’ingresso di nuovi imprenditori.Dalla Seconda Categoria all’Eccellenza nel giro di nove anni a conferma di un progetto mirato e lungimirante del club che ha preso in mano le redini del calcio locale dopo il fallimento della vecchia Polisportiva Gaeta. In settimana ci saranno sicuramente succose novità con la nomina del nuovo presidente e con l’annuncio dei primi colpi in entrata, dopo che il ds Francesco Grasso insieme ai suoi più stretti collaboratori ha provveduto a riconfermare il tecnico Francesco Gesmundo, il centrocampista Gennaro Vitale e gli attaccanti Antonio Marciano e Mario Mariniello. Tre pezzi pregiati dello scacchiere biancorosso che si sta muovendo con circospezione sul mercato: forti contatti con l’ex capitano del Latina Sermoneta Federico De Santis (questa stagione ha sfiorato la vittoria dei play-off nazionali con la maglia del Pomezia), il centrale difensivo Federico Celli e il bomber Stefano Aquilani, conteso anche dall’Itri. Tre nomi molto conosciuti da Gesmundo che li ha avuti nell’avventura di Sermoneta.