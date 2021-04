Jurgen Klopp contro la nuova Champions League: «Troppe partite, non mi piace»

Non soltanto la Superlega: a Jurgen Klopp non piace neanche il nuovo format della Champions. Le polemiche di questi giorni, seguite al vero e proprio terremoto nel mondo calcistico dopo la nascita del nuovo torneo, hanno posto all'ordine del giorno un altro tema: quello della nuova Champions League. «Non puoi semplicemente introdurre gare sempre nuove - ha sottolineato il tecnico del Liverpool - . Quindi, sì, la Super League è fuori dal tavolo: bene, molto bene. Ma la nuova Champions League ora non è che pensi, "oh, fantastico"».

👀 "What's the reason for the new Champions League format? Money. Who signed it off and thought that was perfect?!"

😅 Safe to say Jurgen Klopp isn't a big fan of the new #UCL format! pic.twitter.com/PIZlJsHFAb

— SPORF (@Sporf) April 23, 2021