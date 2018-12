Novità in casa Pro Calcio Tor Sapienza: arriva Marra, va via Rossi

Novità in casa Pro Calcio Tor Sapienza. La società gialloverde nel mercato di riparazione ha ufficializzato due operazioni, una in entrata e l'altra in uscita. Alla corte del Pro Calcio Tor Sapienza arriva il centrocampista Andrea Marra, ex Sambenedettese. Marra è reduce da due anni in riva all’Adriatico, uno passato con la Berretti della Samb e il successivo, il 2017-2018, vissuto in prestito con la maglia de L’Aquila. In precedenza, Marra aveva vinto un titolo regionale Allievi con la Romulea nel 2016 ed uno Giovanissimi con la Vigor Perconti nel 2014, un’annata che terminò anche con la conquista del tricolore nella final six nazionale per Marra e i suoi compagni di allora. Andrea Marra è un centrocampista polivalente, di corsa e qualità; può giocare sia come mezz’ala che come esterno o incursore sulla trequarti. È un rinforzo molto importante sia in chiave under che per le sue qualità. Nel contempo la PC Tor Sapienza comunica di aver messo in lista di svincolo Matteo Rossi. Il centrocampista classe ’98 lascia dopo 7 presenze in campionato, tutte da subentrato senza reti, e due in Coppa Italia. La società ringrazia Matteo Rossi per l'impegno e la professionalità dimostrati in questi mesi e dà il benvenuto a Andrea Marra.

Ultimo aggiornamento: 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA