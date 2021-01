Quasi cinque anni fa Graziano Pellé volava in Cina per dimenticare l'Europeo. E adesso, dopo l'addio ufficiale allo Shandong Luneng, sogna un rientro in Italia da protagonista. Magari all'Inter, dove troverebbe proprio l'ex ct Conte. O alla Juventus di Pirlo. «Difficile spiegare il forte attaccamento e le sensazioni incredibili che abbiamo vissuto insieme in questi anni - il saluto su Instagram del giocatore - Non dimenticherò mai tutte le persone straordinarie che ho incontrato e che mi hanno aiutato durante questa grande esperienza. Sono sicuro di aver rispettato con professionalità il mio lavoro e di aver dato entusiasmo segnando gol o vincendo partite e trofei». Nei giorni scorsi, ci sono stati nuovi contatti tra la punta 35enne e il dg Paratici. La società bianconera cerca un attaccante esperto e Pellè (seguito anche dal Milan e in Premier League) rappresenta un'interessante opportunità di gennaio. Ma al momento resta la terza scelta, dopo Llorente e Pavoletti. Quest'ultimo è gestito da un agente molto vicino ai Campioni d'Italia e potrebbe rientrare in un affare più allargato con il coinvolgimento del terzino americano Reynolds. Lo spagnolo punta invece sull'amicizia con Pirlo per diventare il prossimo vice-Morata, anche se la sua partenza è rimandata a fine mese. Il Napoli è in emergenza e conta di averlo a disposizione fino alla Supercoppa.

