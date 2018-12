Nomentum, Silvi: «Ho dato tanto per questo sport»

Lorenzo Silvi è il neo acquisto del Nomentum. Il calciatore che gioca in porta è arrivato alla corte di mister Malizia il primo dicembre diventando un perno fondamentale della squadra che si va delineando man mano. L'estremo difensore annovera circa 130 presenza in Eccellenza con le casacche di Rieti, La Sabina e Fonte Nuova senza dimenticare le 108 presenze in Promozione con Accademia Calcio Roma, Castelnuovese e Virtus Olympia con un'importantissima esperienza in Lega Pro con la maglia del Savona. Il nuovo giocatore del Nomentum traccia un bilancio sul suo percorso calcistico: «La mia carriera non è stata sicuramente delle più fortunate. E' stato sicuramente un percorso molto bello ma allo stesso tempo fatto da tanti ostacoli e battaglie. Credo di aver dato moltissimo a questo sport, ma le emozioni che esso ha dato a me sono quelle che mi permettono di continuare a raccogliere sfide come questa».

Ultimo aggiornamento: 18:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA