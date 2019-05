© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Nomentum è la prima neopromossa dalla Prima categoria alla Promozione. Il verdetto è arrivato domenica scorsa sul campo del Soratte, sconfitto con un perentorio 4-0: con otto punti di vantaggio e due gare da giocare, il Monte Mario secondo della classe ha dovuto alzare bandiera bianca e per il Nomentum è scattata la festa.«Eravamo partiti con intenzioni chiare, d’altronde questo è un gruppo che annovera diversi giocatori di categoria superiore – dice il 34enne presidente Simone Ruggeri, ex difensore di Spes Mentana, Crecas e La Sabina – Momenti di difficoltà particolari non ce ne sono stati anche se nel girone c’erano diverse compagini di ottimo livello come il Monte Mario. Comunque la squadra ha sempre condotto il campionato con personalità ed è arrivata fino in fondo con pieno merito».Il gruppo di mister Paolo Malizia, che gioca al Pierangeli di Monterotondo Scalo, ha così centrato al secondo tentativo (e dopo sette anni di vita del club) l’inedito approdo in Promozione. «Obiettivi per il prossimo anno? Quando allestisco gli organici, lo faccio sempre per fare il massimo: saremo ambiziosi anche nella nuova categoria» dice Ruggeri che mostra tutto il suo orgoglio anche per la crescita strutturale della società. «Abbiamo una Scuola calcio che quest’anno ha toccato oltre 180 iscrizioni e nella prossima stagione allestiremo anche tutto il settore giovanile agonistico oltre alla Juniores che affiancherà la Promozione».