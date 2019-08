No di Kalinic al Qatar: il croato atteso a Roma dopo la cessione di Schick

Tutto fatto tra Nikola Kalinic e la Roma. L’attaccante croato attende ormai da settimane solo la cessione di Schick in Germania, per sbarcare nella Capitale e firmare il contratto fino a giugno (2,4 milioni di euro). Per rimettersi in gioco in Italia dopo solo una stagione all’Atletico Madrid, l’ex Milan ha rifiutato la scorsa settimana una ricca offerta dal Qatar da 6 milioni all’anno. Il suo ingaggio è stato promosso anche da Fonseca. Nelle idee del tecnico portoghese, Kalinic può giocare al posto di Dzeko o insieme all’attaccante bosniaco, in alcuni frangenti di gara. Confermata pure la formula: si tratta di prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA