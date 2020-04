© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il contratto in scadenza nel 2021 ha resouno degli attaccanti più richiesti sul calciomercato. In Italia lo cercanoed, mentre all'estero si è interessato il. Il Napoli, intanto, non perde le speranze e spera che ci possano essere le condizioni per limare le differenze ed arrivare al prolungamento dell'accordo. Raggiunta l'intesa di massima sullo stipendio, ad impedire la fumata bianca è la distanza sulla clausola: mentre il patron azzurro punta ad una valutazione di 100 milioni, l'entourage del bomber azzurro chiede che non venga superata la cifra di 50-60 milioni di euro. La trattativa resta inevitabilmente bloccata per l'emergenza coronavirus e non sono previsti a stretto giro contatti risolutivi. Anzi: la sosta forzata per il campionato ha fornito l'assist alle corteggiatrici dell'ex Ajax per presentare nuove offerte.«Sono in continuo contatto con il direttore sportivo azzurro e la nostra conversazione sul rinnovo continua ed è sempre attiva - la precisazione dell'agente di Milik,-, al termine di questo periodo di difficoltà per tutti legato al coronavirus ci incontreremo e proveremo a trovare una soluzione. Solo nel caso in cui non si riuscisse a trovare - continua a Calciomercato.it-, allora penseremo ad una soluzione condivisa per il bene del giocatore e della società».Sul futuro dell'attaccante classe '94 si è espresso anche, vice presidente della Federazione polacca: «Qualche settimana fa si parlava dell'incontro tra presidente e l'entourage del giocatore e non è andato a buon fine. Secondo voci di mercato, Milik ha deciso di cambiare aria. Se farà bene...lo spero. Per la Polonia è un giocatore importante, ha grandissime qualità ed è ancora giovane, ha tutta la strada davanti», il suo pensiero a Radio Punto Nuovo.