Nicolò Zaniolo consola Chiesa su Instagram: «Forza amico mio»

Una storia, su Instagram, per consolare l'amico e compagno di Nazionale nelle ore più difficili della sua carriera. Non è passato inosservato il messaggio inviato dal centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo a Federico Chiesa, poche ore dopo l'esito shock dei controlli sul ginocchio sinistro dell'attaccante bianconero - infortunatosi durante il match tra Roma e Juventus di ieri sera dell'Olimpico. La lesione del legamento crociato costringe Chiesa a chiudere qui la stagione, creando non pochi grattacapi a Allegri e Mancini, i quali dovranno rispettivamente cercare il pass per la Champions e per i Mondiali senza poter contare sul talento del 24enne figlio d'arte. Tra i tanti post social d'affetto che stanno arrivando in questi momenti dal mondo del calcio per augurargli pronta guarigione ci sono anche quelli del numero 22 giallorosso, assente ieri ma che può ben comprendere lo stato d'animo attuale di Chiesa, avendo subito in passato lo stesso tipo di infortunio. Un messaggio, breve ma pieno d'affetto, «Forza amico mio!» e un cuore - a testimonianza dell'amicizia tra i due talenti azzurri.

APPROFONDIMENTI SERIE A Roma choc: da 3-1 a 3-4, all'Olimpico passa la Juve....