Cagliari, Barella: «Il mercato è aperto per me»

Nicolò Barella, chiamato da Conte all'Inter, è pronto a al trasferimento in nerazzurro. O comunque a prendere in esame qualsiasi offerta di una big del nostro campionato, senza però mancare di rispetto al suo club. «Non so quale sarà il mio futuro, io al Cagliari finora ho dato tutto e prima di venire in Nazionale ho salutato tutti, compagni e dirigenti, come ogni anno quando si è sicuri di restare». Lo ha detto, dal ritiro azzurro di Coverciano, il cntrcoampista rossoblù, altro talento fra i più ambiti sul mercato: il suo nome è accostato da tempo all'Inter e non solo. «Ogni giocatore ha il suo percorso, fa le sue scelte, Riva, Cossu, Conti hanno fatto scelte di vita. Specie a questi livelli ha mille futuri possibili - ha aggiunto il centrocampista del Cagliari e della nazionale - Il mercato è aperto per me. Ma adesso penso solo ai prossimi importanti impegni con la maglia azzurra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA