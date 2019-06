Accusa di stupro, la polizia di Rio intima Neymar a comparire. La madre della presunta vittima: «Non vive più con me. La vediamo poco»

La Polizia di Rio è tornata nel ritiro della Seleçao, la Granja Comary a Teresopolis, e ha consegnato un'intimazione a comparire a Neymar, che ha firmato la ricevuta. Secondo quanto c'è scritto sul documento che gli è consegnato, O Ney dovrebbe presentarsi venerdì in un commissariato per fornire la propria versione in relazione all'indagine intrapresa nei suoi confronti per aver diffuso via Instagram immagini intime della donna che lo ha accusato di stupro. A questo proposito, va ricordato che in Brasile la legislazione considera che la diffusione di «scene di sesso, nudità o pornografia» effettuata senza il consenso della persona ritratta costituisce un delitto, punibile con pene fra 1 e 5 anni di prigione. La federcalcio brasiliana (Cbf) ha già fatto sapere che chiederà che la deposizione di Neymar venga rimandata in quanto venerdì la Seleçao sarà a Porto Alegre in vista dell'amichevole di preparazione alla Coppa America di domenica contro l'Honduras.

Un esame medico al quale si è sottoposta la ragazza, ha rivelato ematomi sul corpo della donna, così come segni di stress post traumatico. Nell'esame medico, effettuato il 21 maggio, si registra che la donna presenta «dolore, perdita di peso, ansietà, problemi gastrici post-stress ed ematomi causati da aggressioni su gambe e natiche». Secondo il portale news Uol, legato al quotidiano Folha de Sao Paulo, l'esame medico si è svolto «in un prestigioso ospedale» della megalopoli paulista.

Intanto, i familiari della donna si sono detti «sorpresi e sconvolti» dalla notizia, ma hanno ammesso che non mantengono contatti regolari con la donna, la cui identità non è stata resa nota. «Dio mio! Non credo che lei si inventerebbe una cosa del genere», ha detto la madre della 26enne dopo che Neymar l'ha accusata di «estorsione» per la sua denuncia di stupro.

Stando al racconto della madre, la presunta vittima se n'è andata di casa quattro anni fa, viaggia spesso a causa del suo lavoro, ha un figlio di 5 anni e non mantiene rapporti regolari con i suoi parenti. L'ultima volta che l'hanno vista è stata pochi giorni fa, al suo ritorno da Parigi. «Ma non ci ha detto niente a proposito di Neymar: è rimasta solo una ventina di minuti e poi se n'è andata», ha raccontato uno dei suoi tre fratelli, secondo il quale la madre è rimasta preoccupata perché la donna le ha detto che il viaggio in Francia era stato «turbolento», senza offrire altri dettagli. Il fratello ha raccontato che da allora ha cercato di mettersi in contatto con lei, senza alcun successo: l'appartamento dove vive, nel quartiere di Santo Amaro - ha spiegato - è chiuso ed è apparentemente vuoto, e la sorella non risponde al telefono e non legge i messaggi su Whatsapp.

Intanto Neymar, difeso dai compagni e dal ct Tite, ha preso atto che la polizia carioca ha aperto una seconda indagine nei suoi confronti, intrapresa per aver diffuso via Instagram, e quindi su un social, immagini intime della donna che lo ha accusato di stupro. O Ney ha pubblicato un video di 7 minuti nel quale ha respinto ogni accusa e si è detto vittima di «un'estorsione», mettendo in rete una serie di messaggi su Whatsapp fra lui e la ragazza che lo accusa, incluse immagini di lei nuda o semi nuda, modificate perché non risultasse riconoscibile. Ma la legislazione brasiliana considera che la diffusione di «scene di sesso, nudità o pornografia» effettuata senza il consenso della persona ritratta costituisce un delitto, punibile con pene fra 1 e 5 anni di prigione.

