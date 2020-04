© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima le smentite, poi le conferme della fuga diinda, con un aereo preso mercoledì 18 marzo con l’obiettivo, riuscito, di trascorrere la quarantena a, raggiungendo così sua madree tutto il resto della sua famiglia. Con tanto di foto con amici senza rispettare le distanze di sicurezza previste per l’Organizzazione mondiale della sanità e senza mascherine. Scatti che hanno fatto divampare le polemiche in, nonostante i commenti scherzosi di qualche fan e di qualche compagno della Nazionale. Ma a differenza, ad esempio di– altri tre giocatori delche hanno lasciato la Francia nei giorni nei quali anche Oltralpe è divampata l’emergenzasi gode una quarantena dorata nella sua dimora di 10mila metri quadrati (valutata quasi 30 milioni di dollari), dotata dei migliori comfort. Come un campo da tennis, un campo da tennis calcio, beach volley, una bella piscina a sfioro e un ponte privato che dà l’accesso all’oceano. «È una vera fortezza - ricorda il fotografo francesea L’Equipe - Nella residenza ci sono anche supermercati e ristoranti. Neymar potrebbe passare mesi lì senza doverlo fare uscire». Maha voluto subito chiarire la sua posizione: «Non ho visto mia madre, mia sorella e mia nonna. Rispettiamo le regole di confinamento», ha detto l’attaccante brasiliano del Psg, confermando anche attraverso il suo entourage di voler rispettare