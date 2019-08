Spagna, il Psg blocca Neymar al Barcellona, il Real tenta il colpo

«A Barcellona ci sono tre certezze: la prima è che Neymar non giocherà nel Psg la prossima stagione perchè il rapporto tra giocatore e spogliatoio si è rotto; la seconda è che il club parigino non vuole vendere il brasiliano ai blaugrana per la tensione esistente tra le due società; e la terza, è più importante, il Barcellona continua a pensare che il Psg voglia 'regalarlò agli eterni rivali del Real Madrid». Così oggi 'AS', sulla telenovela di mercato legata all'asso brasiliano. La prossima chiusura del mercato inglese lascia di fatto al Psg e al brasiliano solo due strade: Barca o Real. Florentino ha sempre amato Neymar, ricorda il giornale, sebbene l'ambiente merengue non sia del tutto convinto dell'eventuale operazione. Oltre ai buoni rapporti tra Al-Khelaifi e il presidente del Real, c'è anche l'opzione Gareth Bale, altro 'separato in casà, a poter eventualmente facilitare l'operazione, con il gallese a Parigi e il brasiliano a Madrid.

