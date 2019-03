Uefa, procedimento disciplinare nei confronti di Neymar per offese all'arbitro

L'Uefa ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di Neymar, attaccante del Paris Saint-Germain, dopo le frasi sulla Var pubblicate sui propri account social in seguito all'eliminazione patita negli ottavi contro il Manchester United. Il brasiliano non era in campo nel Parco dei Principi, perché infortunato. «A seguito del ritorno degli ottavi di Champions, fra PSG e Manchester United, è stato aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Neymar Junior per atti offensivi o molesti nei confronti dell'arbitro - si legge, sul sito Uefa -. Violazione dell'articolo 15, comma D del regolamento Uefa». La Commissione etica e di disciplina dell'Uefa sarà chiamata a pronunciarsi in una data ancora sconosciuta. Ultimo aggiornamento: 19:59





