Neymar, inserimento della Juventus, il Psg apre al Barcellona

Oramai più che un'operazione di mercato è un vero e proprio intrigo calcistico internazionale: Neymar vuole andare via dal Paris Saint Germain, e non ci sono solo Barcellona e Real Madrid - i due poli opposti della Liga spagnola - interessati al fantasista brasiliano. Le voci rimbalzate ieri sera su un inserimento della Juve sono rilanciate dallo spagnolo As, che nell'edizione cartacea parla di un'operazione del ds bianconero Paratici pronto ad offrire Dybala e un consistente cash - fino a 100 milioni - con un contratto di 37 milioni annui al giocatore. Ma le indiscrezioni in chiave bianconera hanno evidentemente risvegliato l'interesse del Barcellona, dove si dice Messi sponsorizzi il ritorno di O Ney: secondo l'Equipe, fonti ben informate del Psg affermano che il club avrebbe aperto alla possibile offerta del Barca, intenzionata a prendere Neymar con la formula di un prestito remunerato con obbligo di riscatto a cifre già fissate. La nuova offensiva dei catalani, sottolineano in Spagna, sarebbe motivata più che dall'inserimento della Juve dal timore che il 27enne brasiliano possa vestire la maglia del Real.

Ultimo aggiornamento: 12:57

