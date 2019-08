Neymar, dal Brasile: la Juve sfida Barcellona e Real per prendere il campione del Psg

Lo dicono dal Brasile, da Globo Esporte per la precisione: la Juventus avrebbe in testa di prendere Neymar, lanciando così la sfida a Barcellona e Real Madrid che su O Ney stanno da tempo. L'offerta sarebbe di cento milioni più il cartellino di Dybala, che come noto era entrato nelle mire del Psg. La versione italiana è che questa sia solo una mossa della famiglia Neymar per stanare Real o Barca, che davvero si possono permettere questo tipo di operazione, accontentando il brasiliano anche nell'ingaggio. Dopo i gravosi investimenti su Cristiano Ronaldo e De Ligt, sarebbe difficile la Juventus una candidata all'acquisto di O Ney. Ma sul mercato, mai dire mai.





© RIPRODUZIONE RISERVATA