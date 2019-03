Neymar, in Brasile per curarsi si svaga con il Carnevale baiano

Tornato in Brasile per curarsi, almeno questa è la versione ufficiale, con un trattamento conservativo la lesione al quinto metatarso destro che lo tiene fermo da gennaio, Neymar è stato il grande protagonista degli ultimi giorni del Carnevale. I media del suo paese, e anche alcuni di altri paesi come il francese 'L'Equipè, il britannico 'Sun', gli spagnoli 'Marcà e 'Mundo Deportivò e l'argentino 'Olè', sottolineano infatti le prodezze extracampo di O Ney durante il carnevale baiano a Salvador e quella carioca nel sambodromo di Rio. Ai quali il n.10 della Selecao non ha voluto mancare, dopo aver riaffermato, nei giorni scorsi in un'intervista a un programma di Rete Globo, che «la mia vita privata non riguarda gli altri e la gestisco da me».



Quello di Neymar in questi ultimi giorni viene descritto come «un Carnevale senza fine». Così a Salvador ha gettato le stampelle e si presentato sul palco per assistere al passaggio dei 'trios eletricos' scatenandosi in balli e danze, anche con il piede infortunato, e i video che lo immortalano mentre si scatena sono diventati virali sui social. «Ha ballato fino a cadere per terra», scrive il quotidiano 'O Globò, scrivendo anche dei baci che O Ney ha scambiato con la cantante Rafaela, rivelazione di 'The Voice Brasil'. Ma Neymar non poteva mancare al Carnevale di Rio e alla sfilata delle scuola di samba (premiata come la migliore del 2019 la verde-rosa Mangueira, in cui ha sfilato come sempre l'ex granata Leo Junior) nel Sambodromo, evento di cui ogni anno è ospite fisso. Ospite di uno degli sponsor, Neymar ha seguito il 'desfilè e ballato in un palco con cui era con amici e con un'altra cantante, Anitta.



Così 'Marca Brasil' sottolinea che «Neymar scambia il Carnevale di Bahia con Rafaela Porto con quello di Rio con Anitta». «Neymar bacia e festeggia», aggiunge il giornale, sempre riferendosi alla sfilata di lunedì scorso, che ha visto come protagonisti nell'avenida altri due ospiti fissi (come 'sambistì e non come spettatori), ovvero Ronaldinho e l'ex viola Edmundo. Quest'ultimo, che ai tempi della Fiorentina fece mettere una clausola nel suo contratto che gli permetteva di liberarsi per il Carnevale di Rio a prescindere dagli impegni agonistici, nelle dichiarazioni del post sfilata ha consigliato a Neymar di «dare la precedenza alla sua carriera e gli impegni agonistici, ma se era infortunato che male c'è che abbia voluto partecipare al Carnevale?». Chissà cosa ne pensano a Parigi.(

