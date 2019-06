Neymar, dopo le accuse di stupro salta la Coppa America per infortunio

La maledizione di Neymar sembra non avere fine: una distorsione della caviglia, sofferta durante una partita amichevole con il Qatar, lo ha escluso dalla Coppa America alle porte, e poche ore dopo la giovane brasiliana che lo ha accusato di stupro è uscita allo scoperto, con una intervista e un video, per confermare la sua denuncia. Il Brasile è riuscito a battere il Qatar per 2 a 0, ma lo sfida di mercoledì sera a Brasilia è stato tragica per il numero 10 della nazionale: al 14/o minuto, è stato portato fuori dal campo di gioco in lacrime, e poco dopo la Federcalcio brasiliana ha informato che l'attaccante del Psg aveva subito una lesione dei legamenti della caviglia destra. «Tenendo conto della gravità della lesione e dei tempi di recupero, Neymar non sarà in condizione di partecipare ala Coppa America 2019», nella quale il Brasile debutterà il prossimo 14 giugno contro la Bolivia, si legge nel comunicato. Aiutandosi con le stampelle, il calciatore è stato portato ad una clinica privata.

È lì che gli ha reso visita il presidente Jair Bolsonaro, che ha pubblicato sui social una sua foto in compagnia del fuoriclasse, augurandogli «una buona e rapida convalescenza». Ma poche ore dopo l'infortunio sul campo di gioco, un'altra tegola si è abbattuta su Neymar: la donna che lo ha accusato di stupro lo scorso venerdì ha concesso un'intervista televisiva e ha diffuso un breve video, diventato subito virale sui social, che a suo dire proverebbe lo stupro e l'aggressione sessuale che dice aver subito. Najila Trinidade Mendes de Souza -una 26enne che si descrive come «una persona comune, che lavora e studia design degli interni, figlia e madre» - ha ammesso essere andata a Parigi per fare sesso con Neymar, dopo averlo conosciuto su Instagram. Il giocatore le pagò aereo e albergo, ma una volta soli la situazione divenne tesa. Secondo la donna, dopo qualche carezza lei chiese a Neymar se avesse un profilattico, e alla risposta negativa avrebbe detto di non essere intenzionata ad andare oltre; ma il giocatore l'avrebbe comunque forzata a un rapporto sessuale completo, colpendola fortemente sulle natiche. Dopo pochi secondi, la donna sarebbe riuscita a liberarsi e a rifugiarsi in bagno. Mendes ha ribadito nell'intervista di essersi «sentita violentata» dal momento in cui ha detto «basta» a Neymar, e ha spiegato che non ha chiesto nessun indennizzo agli avvocati del calciatore. La donna ha raccontato inoltre che il giorno seguente Neymar le inviò per Whatsapp una foto delle sue natiche, con i segni dei colpi, con un messaggio nel quale diceva «ci sarà una seconda volta», ma lei ha risposto con un altro messaggio: «non ci sarà nessuna seconda volta, ah ah ah».

Durante la notte, inoltre, è stato diffuso un breve video (1 minuto e 5 secondi), che sarebbe stato registrato dal cellulare della donna il giorno seguente il presunto stupro. Nelle immagini si intravede Neymar buttato sul letto dell'albergo, mentre la donna lo colpisce varie volte. Al calciatore, che le chiede di smetterla, la donna risponde «sì, ho adesso ti meno, e sai perché? Perché ieri mi hai aggredito e mi hai lasciato qui da sola». I guai di Neymar occupano oggi la prima pagina dei giornali brasiliani. Alla rinuncia del giocatore in Coppa America e alla denuncia di stupro si collegano altre notizie, come la sospensione di un giornalista sportivo accusato di aver trasmesso informazione agli avvocati della Mendes o le critiche espresse da note femministe locali sul modo maschilista in cui sarebbe stata seguita la vicenda dai media. Intanto tra le pieghe degli scontri mediatici fra Neymar e la donna l'inchiesta giudiziaria sulla denuncia di stupro non solo sembra essere passata in secondo piano, ma corre il rischio di essere fortemente compromessa da uno scandalo diventato caso nazionale

