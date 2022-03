Dal post derby al mancato rinnovo di Dybala, le notizie sportive del giorno

Ecco le notizie del giorno dal mondo dello sport. Dal "day after" del derby, passando per il mancato rinnovo di contratto di Dybala con la Juventus fino alle dichiarazioni di Mancini all'inizio di una settimana decisiva per la Nazionale. E poi il grande spavento per l'azzurro Colbrelli colto da malore al traguardo in Spagna.

Sport, le notizie del giorno

Ciclismo, paura per Sonny Colbrelli in Spagna: massaggio cardiaco all'arrivo

Dybala, niente accordo con la Juve per il rinnovo di contratto: su di lui Inter e Atletico

Ryan Friedkin scatenato a cena dopo il derby vinto dalla Roma

Lazio, Pedro sotto la Nord contro gli ordini di Immobile

Nazionale, Mancini: "Il Qatar? Sarà una settimana di passione. Il Mondiale vogliamo vincerlo"

Inter, Lautaro positivo al Covid: niente nazionale argentina