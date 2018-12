Newcastle, Benitez pensa al Liverpool: «La salvezza? Sarà un miracolo»

Rafael Benitez prepara la dura sfida del Boxing Day in Premier League con la capolista Liverpool ma intanto avverte che se il Newcastle riuscirà a evitare la retrocessione «sarà un altro miracolo». Lo ha detto nella conferenza stampa in vista dell'incontro di mercoledì con la sua ex squadra. Attualmente il Newcastle è 15/o in classifica, con 17 punti, a +5 dalla zona pericolo e difficilmente riuscirà a incrementare tale già scarso bottino in casa dei Reds. «La squadra sta provando un sacco di cose, ma non è ancora abbastanza - ha detto ancora Benitez -. Sto cercando di dirlo a tutti, capire dove siamo e chi siamo, ma se pensiamo di dover battere queste squadre che in estate hanno speso cento milioni di sterline ciascuna abbiamo torto al 100%». L'ex allenatore di Inter e Napoli ha insistito sul fatto che a causa del mancato investimento in nuovi giocatori sarà difficile tenere il passo delle avversarie e «sarà proprio un miracolo arrivare davanti ad altre tre».

