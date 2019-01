© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Virtus Nettuno ha conquistato tre pesantissimi punti in ottica salvezza piegando il Colleferro per 1-0. Il gol, realizzato in pieno recupero, è stato frutto di un’autentica “furbata” di un ragazzino che lo scorso 22 dicembre ha compiuto 16 anni. Si tratta di Daniele Caronti, attaccante classe 2002 che ha intuito il “pasticcio” difensivo combinato da portiere e difensore avversari e ha soffiato il pallone del fondamentale successo sui rossoneri.«E’ stato il mio primo gol in Eccellenza – spiega la giovane punta che da inizio stagione è nel giro della prima squadra – Sinceramente devo ancora realizzare bene ciò che è successo, ma ovviamente sono felicissimo per una rete che è stata molto importante in ottica salvezza. La dedica è per la mia famiglia e per mister Salvini, il mio allenatore nella Juniores Elite a cui devo tantissimo. Ovviamente anche mister Panicci mi ha dato tanta fiducia e mi sta offrendo spazio per dare il mio contributo». Caronti è un prodotto purissimo del vivaio nettunense.«Sono nato e cresciuto qui e ho fatto tutta la trafila delle giovanili in questa società. Le mie caratteristiche? A me piace molto il modo di giocare di Dybala, credo di poter giocare in tutti i ruoli del reparto offensivo e alla Virtus Nettuno sto cercando di “rubare l’occhio” a Paolo Loria che è un giocatore molto forte». Il giovane attaccante non vola troppo con la fantasia quando gli si chiede di immaginare il suo futuro. «Vivo questo momento molto serenamente, so che devo continuamente lavorare per dimostrare il mio valore. In futuro mi piacerebbe crescere ancora e magari salire di categoria».