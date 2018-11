© RIPRODUZIONE RISERVATA

La domenica speciale di Giuseppe Caruso, portiere classe 1992 con una lunga esperienza tra settore giovanile e prima squadra dell’Aprilia (con cui ha giocato in serie C, serie D e nella squadra di Venturi che vinse due stagioni fa i play off di Eccellenza). L’estremo difensore in forza alla Virtus Nettuno ha vestito i panni del goleador nella sfida sul campo del Morolo e ha segnato il decisivo gol del 2-2 in pieno recupero.«C’è stato un calcio d’angolo a nostro favore e io mi sono fiondato in area. Sulla traiettoria di Mortaroli, ho scelto di andare sul primo palo e lì ho colpito d’anticipo beffando il portiere avversario. Una gioia incredibile, non sapevo nemmeno come esultare e a un certo punto mi sono ritrovato sotto a un “mucchio” di compagni che mi festeggiavano. La dedica? E’ per mister Aldo Panicci, un tecnico competente e appassionato che in questo momento soffre per la nostra difficile posizione di classifica, ma abbiamo tutte le possibilità di uscirne visto che la graduatoria è molto corta».Ovviamente è il primo gol in carriera per l’ex portiere del Colleferro nella passata stagione. «Non ho mai giocato in mezzo al campo, nemmeno da ragazzino – racconta Caruso – Però quasi sempre, in questa stagione, assieme al collaboratore tecnico Vittorio Ricci ci mettiamo a provare dei cross in cui io faccio l’attaccante e anche sabato scorso abbiamo fatto questa piccola esercitazione». Caruso, oltre che dall’abbraccio dei compagni, è stato letteralmente travolto dai messaggi di complimenti. «Me ne sono arrivati tantissimi e mi ha fatto molto piacere, ma ora guardiamo avanti perché ciò che conta è la salvezza con la Virtus Nettuno».