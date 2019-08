Nettuno 1926, Tosoni: «C'è un progetto importante»

Alla presentazione ufficiale del Nettuno 1926, il presidente Tosoni ha rilasciato alcune dichiarazioni: «Saremo ufficialmente una Roma Academy, una scelta dovuta al fatto che a livello di settore giovanile e scuola calcio il club giallorosso è il migliore. Ci inorgoglisce questo rapporto: Bruno Conti è di Nettuno e ci ha presentato uno scenario interessantissimo». Sul progetto: «Il progetto è ambizioso e va dalla scuola calcio alla prima squadra: abbiamo cambiato tante cose in poco tempo e c’è anche in agenda un programma notevole circa la struttura, sperando di avere l’appoggio degli organi competenti. Giocheremo in Prima Categoria: il direttore generale sarà Roberto Bonacini, mio fidato collaboratore che mi sta aiutando tantissimo; poi ci sono Daniele Cosmi, direttore sportivo di prima squadra e Juniores, Massimo Pomponi, direttore sportivo del settore giovanile e Giancarlo Succi come responsabile della scuola calcio».

