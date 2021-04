Serie A, Nestorovski operato al crociato. Il club: «Intervento perfettamente riuscito»

L'attaccante dell'Udinese Ilija Nestorovski è stato operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Lo fa sapere l'Udinese, sottolineando che il calciatore si è lesionato venerdì in allenamento: «L'operazione - fa sapere la società - effettuata a Roma dal professor Mariani presso la clinica Villa Stuart, è perfettamente riuscita». Il calciatore rientrerà a Udine nei prossimi giorni per intraprendere l'iter riabilitativo: lo attendono molti mesi di stop. Nestorovski è il terzo giocatore friulano a subire la rottura del crociato in questo campionato: prima di lui medesima sorte sfortunata è toccata a Jajalo e Pussetto

