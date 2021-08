Nesta torna a Formello dopo 19 anni per studiare Sarri

Martedì 10 Agosto 2021, 21:02

Un giorno speciale e da ricordare.. Alessandro Nesta torna a Formello per seguire gli allenamenti di Sarri. Una visita di cortesia e di studio, ma che non lascia indifferenti, anche perché non si tratta di un personaggio qualunque, ma di un giocatore che ha fatto la storia della Lazio e non metteva piede a Formello, in maniera ufficiale, dal 31 agosto del 2002, giorno in cui fu ceduto da Cragnotti al Milan. Appena si è diffusa la notizia della presenza dell'ex campione, sul web si sono scatenati i dibattiti dei tifosi sul motivo per il quale l'allenatore fosse presente e in compagnia del direttore sportivo Tare. Ma la sua visita, oltre ad affiorare bei e nostalgici ricordi, era di cortesia e di studio per osservare da vicino il lavoro di Sarri. L'ex giocatore, ora allenatore, seduto sulla panchina vicino al dirigente albanese, ha seguito l'intero allenamento e alla fine, oltre a salutare i giocatori, ha parlato un po' con Sarri e il suo staff. Commovente l'abbraccio tra Nesta e il team manager storico del club biancoceleste Maurizio Manzini.