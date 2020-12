Roma, nervi e sprechi possono diventare fatali nella corsa Champions

Fonseca attacca l'arbitro Maresca a fine partita. La direzione, secondo l'allrenatore, ha inciso sul risultato, permettendo al Sassuolo di pareggiare all'Olimpico : esagerato il 1° giallo a Pedro, negato nella ripresa il rigore per il fallo di mano di Ayhan e mancata espulsione di Objang per il pestono a Pellegrini. Il portoghese si è fatto cacciare, però, alla fine del 1° tempo, quello giocato peggio dalla Roma. Che, nella ripresa e in inferiorità numerica, avrebbe invece meritato il successo. In sintesi mezza partita non è bastata. De Zerbi, pur avendo osato di più (pure con le sostituzioni) nel 2° tempo, ha dato l'imprecssione di accontentarsi. E' in emergenza come il collega, ma probabilmente le sue assenze sono più pesanti. E 2 partite di fila senza segnare lo confermano.

FRENATA IMPROVVISA

Anche la Roma digiuna per il 2° match consecutivo. Dzeko non segna dal 26 ottobre e il suo rendimento non aiuta. Anche Pedro è irriconoscibile. banali i falli che gli costano il rosso. Anzi inutili. Lo stesso Mkhitaryan, deludente al San Paolo, fatica a ripartire. Come i giallorossi che non hanno la forza di avvicinarsi alla vetta. Il nervosismo e anche il'imprecisone davanti alla porta rischiano di diventare decisivi nlla corsa Champions. Fallito il sorpasso: il Sassuolo rimane davanti in classifica, proprio come il Napoli. E come l'Inter e la Juve che hanno addirittura allungato nel weekend.

PANCHINA DA SFRUTTARE

La Roma, insomma, rallenta: 1 punto in 2 partite. La difesa migliora con il rientro di Kumbulla, ma soffre per l'assenza di Smalling e Mancini. Tra l'altro Ibanez ultimamente stena. E Cristante sarebbe il centrocampista in più da inserie nelle rotazioni. Pellegrini, come Dzeko, non si è ancora ripreso dal coronavirus. Villar si sforza a studiare da regista senza esserlo. Fonseca, guardando alla flessione di chi gioca davanti, dovrebbe insistere almeno su Mayoral. Che non è solo il centravanti di scorta, ma anche il possibile partner del capitano, Che non segna dal 26 ottobre. Ha colpito il palo, nella ripresa contro il Sassuolo. Ma di questi tempi va aiutato. Con Mayoral, appunto.

Ultimo aggiornamento: 18:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA