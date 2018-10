© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il derby pontino premia l’Itri che espugna (4-2) il “Tiziano Righetti” staccando il pass per gli ottavi di finale della Coppa Italia d'Eccellenza. Fuori il Latina Scalo Sermoneta di Paolo Pelucchini nonostante partisse con i favori del pronostico dopo il pareggio (1-1) incassato in trasferta due settimane fa. Primo tempo scintillante con il vantaggio itrano siglato al 20’ dal 18enne attaccante Piccione e poco dopo il colpo del ko con l’uno-due micidiale degli ospiti grazie all'altro under Marrone (24') e all'ex di turno Onorato (37').I padroni di casa hanno accennato una timidissima reazione con il difensore Martena (40’), ma nella ripresa dopo un solo minuto di gioco è arrivato il poker realizzato sempre dallo scatenato Marrone, prima del definitivo 2-4 firmato al 14’ dall’attaccante Torri. Una competizione che evoca piacevoli ricordi ai biancazzurri di Giorgio Minieri, che nell’edizione 2017 (in panchina siedeva all’epoca il formiano Davide Palladino) arrivarono fino alla finalissima del “Francioni” di Latina perdendo 3-1 contro l'Unipomezia.